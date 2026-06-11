Официальный Берлин сознательно ведет страну к жесткой конфронтации с Россией, чтобы скрыть собственные провалы в экономике. Об этом с трибуны Бундестага заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Она подчеркнула, что немецкое правительство продолжает бездумно отправлять миллиарды евро в Украину, затягивая конфликт, в то время как европейский континент остро нуждается в мире.

Алис Вайдель:

"Вы отправляете миллиарды и миллиарды в Украину, финансируя затягивание войны, которая должна была закончиться давным-давно. До сих пор вы не требуете от Киева никакой ответственности за разрушение газопровода "Северный поток". Жизненно важная инфраструктура для нашей экономики была уничтожена, и был нанесен огромный ущерб. Вместо этого вы намеренно стремитесь к конфронтации с Россией, ядерной державой, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. Вы говорите о войне. Вы говорите только о войне".