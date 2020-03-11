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Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
23 года тюрьмы - такой приговор вынес сегодня суд голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну за преступления сексуального характера. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк. Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017-м: более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе - известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Продюсер выдвинутые против него обвинения отрицал.
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