Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

23 года тюрьмы - такой приговор вынес сегодня суд голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну за преступления сексуального характера. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк. Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017-м: более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе - известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Продюсер выдвинутые против него обвинения отрицал.