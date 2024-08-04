ВДНХ - 85 лет: экспозиция под открытым небом входит в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Главная российская экспозиция- ВДНХ - в эти дни отмечает юбилей. Выставке достижений народного хозяйства исполнилось 85 лет. За это время она меняла название, размеры, облик, но все равно остается одной из самых посещаемых экспозиций под открытым небом в мире. ВДНХ - это город в городе с историческими павильонами, музеями, уникальными фонтанами.

Что отличает Беларусь на фонтане "Дружба народов" и как за эти годы менялся облик белорусского павильона? Подробности рассказала Дарья Белоусова-Петровская.

Погружение в историю ВДНХ начинается с памятника "Рабочий и колхозница". Автор - известная скульптор Вера Мухина. Кстати, впервые этот эталон социалистического реализма был представлен в 1937 году на международной выставке в Париже. И только через два года 63-тонный монумент из нержавеющей стали увидели на открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Мы сейчас находимся в павильоне "Рабочий и колхозница", в пространстве новой выставки. Выставка называется "ВДНХ - город мечты". Это очень теплая история о том, как Выставка достижений народного хозяйства вдохновляла несколько поколений художников, кинематографистов, сценаристов. Здесь представлено очень много архивных кадров, съемок от первых дней работы выставки в августе 1939 года до сегодняшнего дня. Елена Жук, первый заместитель гендиректора ВДНХ





Первый белорусский павильон появился еще в 1937 году. Правда, находился он в другом месте и больше напоминал деревянную избушку, поэтому к открытию Всесоюзной выставки сельского хозяйства возвели новое здание.

Был построен тоже деревянный, но уже оштукатуренный павильон, который уже был величественный, на наш взгляд. Он был украшен скульптурными композициями и находился на этом месте, где находится наш павильон. Но после 1939 года, в годы войны, естественно, за ним никто не смотрел, и павильон этот пришел в упадок, обветшал. Геннадий Романенко, директор белорусского павильона на ВДНХ

49 зданий на ВДНХ - памятники культурного наследия

Большинство павильонов на ВДНХ были построены после Великой Отечественной войны - в первой половине 1950-х годов. Белорусский можно узнать по сияющей золотом скульптуре "Родина-мать" и колоннам, которые обвивают керамические гирлянды фруктов, овощей и цветов. Именно так выглядел павильон в 1954-м, в год своего открытия. Правда, потом было несколько десятков лет забвения. В 60-е его переименовали в "Электротехнику", а в лихие 90-е он был частично разграблен. Белорусские реставраторы буквально по крупицам восстановили облик павильона, архитектурой которого мы можем любоваться сегодня.

После реконструкции он стал работать с 2016 года. Если в цифрах, то в 2016 году оборот нашего павильона был 17,8 млн, сейчас это выше 300 млн. Если мы при открытии работали только по косметике и продукции "Элема", то сейчас здесь представлено около 100 белорусских предприятий. Людям интересна Беларусь, и все посетители позитивно отзываются о нашем павильоне. Наша задача - продвигать нашу продукцию, мы это делаем. Геннадий Романенко, директор белорусского павильона на ВДНХ

Сегодня ВДНХ - это более 700 гектаров территории. Здесь находятся 49 зданий, которые признаны памятниками культурного наследия. Среди них и знаменитые фонтаны - визитная карточка ВДНХ.





Фонтан "Дружба народов" окружают золотые женские фигуры. Каждая символизирует республику, входившую в состав СССР. Беларусь отличает национальный орнамент на юбке и платочек на голове. В правой руке девушка держит яблоко, а в левой букетик льна. Высота каждой скульптуры 4 метра, вес 2,5 тонны. А чтобы они ярко сияли в лучах солнца, было использовано более 5 кг сусального золота.

И если фонтаны - это символ советской эпохи, то ретрофутуристические кабинки новой канатной дороги переносят нас в будущее. Ее открытие - подарок к 85-летнему юбилею. Теперь ВДНХ можно досконально рассмотреть и с высоты птичьего полета.

Воздушный трамвай на ВДНХ - одна из самых длинных канатных дорог, которая находится в парке. Кабинки летят над землей на высоте более 30 метров. Скорость - от 2,5 до 4 метров в секунду, поэтому весь маршрут от Южной до Северной станции занимает 6 минут. Для сравнения: если пройти это расстояние пешком, то будет в два раза дольше.