Вдоль границы прибалтийских республик предполагается возвести 600 бункеров и временно хранить там картошку

Эстонские власти повышают градус идиотизма, внося все новые и новые элементы в свою программу противостояния пресловутой российской агрессии. Вдоль границы прибалтийских республик предполагается возвести 600 бункеров. Это требует колоссальных, по меркам трех стран, расходов, а потому власти обещают крестьянам разрешить хранить там картошку, пока русские не пришли. Теперь вот появились сообщения, что в Эстонии намерены приступить к оборудованию бункеров и под обычными жилыми домами. Видимо, тоже с возможностью хранить в них картошку, пока не наступит тяжкая военная година. В Латвии, как стало известно, уже начали минировать шоссе, мосты и железнодорожные пути. Паникующих сограждан успокоил президент Ринкевичс. По его словам, все делают военные НАТО, а они специалисты своего дела. Вряд ли это успокоило латышей, ведь если минируют натовцы, то и взрывать будут они. Причем, когда именно они сочтут нужным.