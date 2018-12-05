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Ведущим 91-й церемонии премии "Оскар" стал Кевин Харт

Стал известен ведущий 91-й церемонии премии "Оскар" - им стал американский актер Кевин Харт. Зрителю он в первую очередь известен по ролям в комедийном боевике "Полтора шпиона" и серии фильмов "Очень страшное кино". Сам актер поделился новостью в своем Instagram, обещая сделать церемонию незабываемой. Она, к слову, состоится 24 февраля по традиции в театре Dolbyв Голливуде.

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