Ведущим 91-й церемонии премии "Оскар" стал Кевин Харт

Стал известен ведущий 91-й церемонии премии "Оскар" - им стал американский актер Кевин Харт. Зрителю он в первую очередь известен по ролям в комедийном боевике "Полтора шпиона" и серии фильмов "Очень страшное кино". Сам актер поделился новостью в своем Instagram, обещая сделать церемонию незабываемой. Она, к слову, состоится 24 февраля по традиции в театре Dolbyв Голливуде.