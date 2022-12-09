Ведущий Fox News назвал Зеленского опасным диктатором

Он диктатор, он опасный авторитарист, который использовал сотни миллиардов американских налоговых долларов для возведения на Украине однопартийного полицейского государства. Это не преувеличение. За последние два года он закрыл оппозиционные СМИ, закрыл политические партии, арестовал своих политических соперников и отправил секретную полицию в церкви и монастыри, арестовал десятки священников. И администрация Байдена на это ничего не сказала. Вместо этого они продолжают настаивать на том, чтобы Зеленский получил еще больше американских налоговых долларов.

Такер Карлсон, ведущий Fox News