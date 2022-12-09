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Ведущий Fox News назвал Зеленского опасным диктатором

Опасным диктатором назвал Владимира Зеленского ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.


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Журналист напомнил аудитории о многочисленных нарушениях принципов свободы слова и вероисповедания со стороны так называемого человека года. По словам Такера, усилия американских СМИ, которые месяц за месяцем восхваляли украинского президента, сравнивая его с легендарным для США Джорджем Вашингтоном, сработали. Однако спустя год все труднее верить в созданный ими образ Зеленского как "борца за свободу и демократию".

Он диктатор, он опасный авторитарист, который использовал сотни миллиардов американских налоговых долларов для возведения на Украине однопартийного полицейского государства. Это не преувеличение. За последние два года он закрыл оппозиционные СМИ, закрыл политические партии, арестовал своих политических соперников и отправил секретную полицию в церкви и монастыри, арестовал десятки священников. И администрация Байдена на это ничего не сказала. Вместо этого они продолжают настаивать на том, чтобы Зеленский получил еще больше американских налоговых долларов.
Такер Карлсон, ведущий Fox News

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