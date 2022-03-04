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Ведущий телеканала АВС выгнал зрителя из студии за то, что тот поддерживает Россию

Вот как послушно отрабатывают политзаказы на австралийском телевидении. Ведущийтелеканала АВС Стэн Грант выгнал зрителя из студии за то, что тот поддерживает Россию. Выходец из российской общины не согласился с тем, что в западных СМИ"Украина - хороший парень", а "Россия - плохой", ведь в Донбассе за 8 летубили 13 тысяч жителей. Неудобная правда буквально взбесила Гранта.

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