Великобритании грозит рост преступности из-за оружия из Украины

Часть огнестрельного незарегистрированного оружия, которое попадает на украинскую территорию, в ближайшие годы окажется в Соединенном Королевстве, предупреждает газета "Телеграф". Журналисты уточняют:"Вконечном счете это грозит всплеском организованной преступности".

Отмечается, что раньше основным источником незаконного оружия были балканские страны. Но "угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют", подчеркивается в публикации.