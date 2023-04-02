3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Великобритании грозит рост преступности из-за оружия из Украины
Серьезные последствия неконтролируемых поставок вооружений предрекли Великобритании. В стране предупредили о риске роста преступности из-за оружия изУкраины.
Часть огнестрельного незарегистрированного оружия, которое попадает на украинскую территорию, в ближайшие годы окажется в Соединенном Королевстве, предупреждает газета "Телеграф". Журналисты уточняют:"Вконечном счете это грозит всплеском организованной преступности".
Отмечается, что раньше основным источником незаконного оружия были балканские страны. Но "угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют", подчеркивается в публикации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов