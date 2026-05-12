Великобритания и Франция проведут встречу министров обороны

Великобританию и Францию волнует ситуация в Ормузском проливе. 12 мая министры обороны на встрече обсудят военный вклад десятков стран в миссию по обеспечению безопасности торгового маршрута.

В Минобороны Британии подчеркнули, что план имеет исключительно оборонительный характер и будет направлен на восстановление коммерческих перевозок по проливу, когда позволят условия.

Напомним, ранее замглавы МИД Ирана заявил, что присутствие кораблей Британии, Франции или других стран для поддержки действий США приведет к эскалации и милитаризации Ормузского пролива. Кроме того, под Лондоном в конце апреля состоялась конференция по данному вопросу с участием военных специалистов примерно из 40 стран.