Великобритания хочет увеличить траты на оборону, сократив льготы инвалидам

Глава британских консерваторов Кеми Баденок выступила с инициативой пересмотреть систему пособий по инвалидности и жилищных выплат, чтобы высвободить средства на наращивание оборонного бюджета из-за желания противостоять России.

"И как же маленькая Британия собирается напугать крупнейшую ядерную державу мира? Она объяснила и это: в основном за счет реформы жилищных пособий и путем обложения НДС автомобилей", - цитирует ее газета The Times.

По замыслу политика, Лондону необходимо изыскивать около 10 млрд фунтов стерлингов в год, чтобы к 2030 году довести военные расходы до 3 % ВВП.