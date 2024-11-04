Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева

Великобритания может направить войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. С таким предположением выступил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью GB News. Экс-премьер назвал отправку военной помощи Киеву "инвестицией против будущего экспансионизма России и Китая".

"Вот что я хочу сказать тем, кто сейчас смотрит и думает: зачем мы стоим за украинцев. Да потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину".