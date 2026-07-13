Великобритания передаст Киеву 100 тыс. ИИ-беспилотников

Великобритания официально объявила о планах в 10 раз увеличить поставки беспилотников для Украины.

До конца финансового года ВСУ планируют передать 100 тыс. БПЛА. На эти цели Лондон выделяет колоссальную сумму - почти 445 млн долларов. Половина масштабной партии - это американские ударные аппараты с искусственным интеллектом.

Программная начинка позволяет дронам самостоятельно находить и атаковать цели без участия оператора и в обход систем радиоэлектронной борьбы. Параллельно Берлин выделяет еще 90 млн евро на закупку беспилотников.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, этот контракт, о котором ранее официально не объявлялось, стал одной из крупнейших западных программ по поставке дронов Киеву.