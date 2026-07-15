Великобритания проведет крупнейшие учения по внутренней обороне

Великобритания готовится в 2027 году провести учения по внутренней обороне, пишет Reuters. Они станут крупнейшими за последние десятилетия.

В числе участников министры и сотни чиновников. Главная цель - проверить готовность страны к гибридным угрозам, включая кибератаки и дезинформацию.

Лондон обновил список национальных угроз. Среди новых - попытки подрыва демократических процессов, включая вмешательство в выборы и операции иностранного влияния.

До конца 2026 года в Британии будет запущена общенациональная информационная кампания, которая поможет жителям подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.