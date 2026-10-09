Великобритания разместила в Эстонии дальнобойные дроны

Беспилотные системы Nyan с радиусом действия более 250 км принял на вооружение британский контингент в Эстонии. Это расширит возможности НАТО по нанесению дальних ударов и по воздействию на противника на расстоянии.

Развертывание дронов, по заявлению британских военных, позволяет лучше интегрировать новые возможности с системами целеуказания, планирования миссий и цифрового управления огнем.

Точное количество беспилотников не разглашается. Дроны были доставлены в Эстонию весной в рамках учений "Весенний шторм".