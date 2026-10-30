Великобритания решила полностью упразднить анонимность в интернете

Британская газета Telegraph сообщает, что власти Соединенного Королевства приняли решение о полном упразднении анонимности в интернете.

Местный регулятор Ofcom намерен ввести норму, которая обяжет всех, кто намерен воспользоваться интернетом, предъявлять документ, идентифицирующий личность.

Журналисты возмущаются этой идеей: они обвиняют власти в попытке учредить оруэлловское государство тотального контроля.

Британские чиновники, однако, указывают, что всего лишь стремятся к полному искоренению так называемых преступлений ненависти, то есть ситуаций, когда людей оскорбляют по расовому, идеологическому или религиозному признаку.

По данным местных СМИ, Соединенное Королевство является абсолютным рекордсменом по количеству уголовных дел и задержаний за высказывания в интернете: на протяжении последних 5 лет таких случаев насчитали не менее 30 тыс.