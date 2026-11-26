Министерство обороны Великобритании готовится к призыву резервистов - соответствующие письма разосланы 100 тыс. бывших военных.

Лондон заявляет, что в связи с ростом внешней угрозы опыт людей, которые уже несли службу в армии, окажется бесценным. О том, что в Королевстве серьезным образом готовятся к войне, свидетельствует и такой факт: с недавних пор все самолеты ВВС на ночь загоняются в блиндированные ангары. Таким образом боевые машины стараются защитить от ударов беспилотников.