Великобритания: Досрочные выборы - способ достичь Brexit

Британскому парламенту сегодня предстоит проголосовать по вопросу о проведении всеобщих досрочных выборов в декабре. С инициативой о перевыборах выступил премьер-министр и глава Консервативной партии. Борис Джонсон объяснил это тем, что в нынешнем составе парламент будет и дальше блокировать любые попытки правительства осуществить выход страны из ЕС.