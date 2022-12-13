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Великобритания готовит к экстренному запуску угольные ТЭС

Великобритания начала готовиться к экстренному запуску угольных электростанций, сообщает Financial Times. Оператор единой энергосистемы Соединенного Королевства отдал распоряжение на фоне резкого похолодания и роста спроса на электроэнергию. Ранее работа станций была приостановлена, поскольку их планировали закрыть. Ко всему британцев предупреждают о возможных отключениях электричества в начале следующего года.

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