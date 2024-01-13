ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Великобритания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Лондон будет помогать Киеву исходя из возможностей. Великобритания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Договор, который британские власти называют "историческим", предусматривает, что в течение десяти лет в случае нового нападения на Украину "провести консультации и определить меры противодействия". Собственно, этим гарантии исчерпываются. Кроме того, Лондон обещает добиваться вступления Украины в НАТО, а также подумать, как использовать замороженные российские активы на пользу Киеву.

Единственным конкретным шагом стало выделение для поддержки ВСУ 2,5 млрд фунтов. Этими деньгами в текущем году англичане оплатят производство у себя беспилотников и другого оружия. Очевидно и здесь Лондон, скорее, заботится о себе, чем о стратегическом партнере.

Что касается денег, то на сегодня с ними сложилась скандальная ситуация. Сначала Пентагон заявил, что как минимум миллиард долларов передал Киеву безо всякого контроля. Затем немцы признались в том же. Ни те ни другие совершенно не представляют, что происходит с военной помощью после пересечения границы. Масштабы контрабанды и коррупции даже страшно представить.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все