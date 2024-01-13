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Великобритания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Лондон будет помогать Киеву исходя из возможностей. Великобритания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Договор, который британские власти называют "историческим", предусматривает, что в течение десяти лет в случае нового нападения на Украину "провести консультации и определить меры противодействия". Собственно, этим гарантии исчерпываются. Кроме того, Лондон обещает добиваться вступления Украины в НАТО, а также подумать, как использовать замороженные российские активы на пользу Киеву.
Единственным конкретным шагом стало выделение для поддержки ВСУ 2,5 млрд фунтов. Этими деньгами в текущем году англичане оплатят производство у себя беспилотников и другого оружия. Очевидно и здесь Лондон, скорее, заботится о себе, чем о стратегическом партнере.
Что касается денег, то на сегодня с ними сложилась скандальная ситуация. Сначала Пентагон заявил, что как минимум миллиард долларов передал Киеву безо всякого контроля. Затем немцы признались в том же. Ни те ни другие совершенно не представляют, что происходит с военной помощью после пересечения границы. Масштабы контрабанды и коррупции даже страшно представить.
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