Лондон будет помогать Киеву исходя из возможностей. Великобритания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Договор, который британские власти называют "историческим", предусматривает, что в течение десяти лет в случае нового нападения на Украину "провести консультации и определить меры противодействия". Собственно, этим гарантии исчерпываются. Кроме того, Лондон обещает добиваться вступления Украины в НАТО, а также подумать, как использовать замороженные российские активы на пользу Киеву.

Единственным конкретным шагом стало выделение для поддержки ВСУ 2,5 млрд фунтов. Этими деньгами в текущем году англичане оплатят производство у себя беспилотников и другого оружия. Очевидно и здесь Лондон, скорее, заботится о себе, чем о стратегическом партнере.