Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем

Как заявил министр внешней торговли Лиам Фокс, Королевство ожидает жесткий Brexit. Вероятность того, что Лондону и Брюсселю так и не удастся договориться по условиям выхода оценивается в 60 процентов. Напомним, переговоры между представителями Великобритании и ЕС продлятся до ноября. Официально Британия покинет Евросоюз 29 марта.