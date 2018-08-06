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Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем
Как заявил министр внешней торговли Лиам Фокс, Королевство ожидает жесткий Brexit. Вероятность того, что Лондону и Брюсселю так и не удастся договориться по условиям выхода оценивается в 60 процентов. Напомним, переговоры между представителями Великобритании и ЕС продлятся до ноября. Официально Британия покинет Евросоюз 29 марта.
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