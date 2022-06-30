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Великобритания может прекратить поставки газа в ЕС, а Ливия уже приостановила экспорт нефти
Великобритания в случае обострения проблем с поставками топлива может ввести в действие кризисный план и прекратить поставки газа в континентальную Европу. Об этом информирует газета Financial Times. В статье отмечается: президент Европейской сети операторов газотранспортной системы призвал Лондон рассмотреть вопрос о прекращении поставок в случае кризиса.
Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта
Ливия, по сообщениям агентства Bloomberg, уже приостановила экспорт нефти из ключевого порта на фоне кризиса. Отмечается, что Национальная нефтяная корпорация сообщила торговым и судоходным компаниям о форс-мажорных ограничениях на терминале.
В Латвии закрываются свиноводческие комплексы
В Латвии из-за нерентабельности прекращает свою работу один из свиноводческих комплексов на 5 тысяч голов. По сообщениям местных СМИ, к закрытию свиноводческих комплексов готовятся и другие крупные латвийские хозяйства. Эксперты прогнозируют резкое подорожание свинины и дефицит продуктов из нее. Фермеры и скотоводы в растерянности. Задаются вопросом - стоит ли продавать свои запасы или готовиться к голодным временам.
Протесты в Нидерландах
В условиях нарастающего кризиса продовольствия совсем не понятна логика еврочиновников. В Нидерландах власти решили ограничить выбросы азота в рамках "зеленой" трансформации. Для этого фермерам придется избавиться от 30 % коров. Местные жители высказывают недовольство сокращением сельского хозяйства в стране. Протестующие встречают машины правоохранителей кувалдами.
Подобные акции протеста в Нидерландах продолжаются уже на протяжении нескольких дней. Градус напряжения в обществе лишь накаляется.
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