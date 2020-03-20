Великобритания может справиться с распространением коронавируса за три месяца

Как заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, к концу июня эпидемия в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей. В королевстве, к слову, сейчас тестируют новый препарат, а в течение месяца начнутся клинические испытания вакцины.





В России приступили к испытаниям вакцины

Между тем вакцину против COVID-19 уже начали испытывать в России. Пока что на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что ее начнут внедрять в октябре.

Каннский кинофестиваль перенесен

Пока в науке ломают головы над лекарством, вирус продолжает вносить свои коррективы. Во Франции перенесен знаменитый Международный Каннский фестиваль с 12 мая на конец июня - начало июля.

Саммит G7 пройдет по видеосвязи