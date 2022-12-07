Великобритания может выйти из ЕСПЧ

Недовольство работой суда звучит во многих странах Евросоюза. А сегодня еще и министр внутренних дел Великобритании Браверман заявила, что ее страна может приостановить свое участие в его работе.

По словам министра, сейчас суд вправе диктовать Лондону правила приема беженцев, однако Соединенное Королевство столкнулось с неконтролируемым притоком мигрантов и решения европейских структур вступают в противоречие с законами Великобритании.

Если суд по правам человека будет и дальше игнорировать интересы официального Лондона, то выход остается лишь один - расстаться.