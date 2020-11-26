3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Великобритания на пороге экономического кризиса
В Великобритании самый масштабный за 300 лет спад экономики, об этом информирует Министерство финансов страны. В этом году ВВП упадет более чем на 11 %. Эксперты прогнозируют, что в 25 году объем экономики Британии будет примерно на 3 % меньше, чем ожидалось. Кроме того, во втором квартале будущего года достигнет пика безработица. Показатель составит 7,5 %. Соединенное Королевство вынужденно объявило крупнейшую в своей истории программу заимствования мирного времени. Общий объем достигнет 526 миллиардов долларов - а это 19 % ВВП страны.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все