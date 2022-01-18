Великобритания начала поставки оружия в Украину

Соединенное Королевство отправило в Украину три самолета с оружием. На борту одного из них противотанковые комплексы. В ближайшие дни британские инструкторы приступят к обучению украинцев секретам применения этого оружия. Таким образом страны Европы и Америки разделились в своем отношении к украинскому конфликту лишь на агрессивных и умеренно-агрессивных - стремления к миру, к сожалению, здесь не наблюдается вовсе. Канада, Соединенные Штаты и Великобритания уже передают Киеву оружие или готовы это сделать. Из Германии звучат противоречивые заявления, однако пока Берлин не осуществляет поставки оружия и военного оборудования Киеву.