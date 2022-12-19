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Великобритания намерена поставить сотни тысяч боеприпасов Украине

Несмотря на внутренние проблемы, власти Соединенного Королевства продолжают демонстрировать заботу не о собственном народе. В следующем году Лондон намерен передать Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасовболее чем на 300 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра. Стоит отметить, в этом году Великобритания уже отправила Украине свыше 100тысяч артиллерийских боеприпасов.

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