Несмотря на внутренние проблемы, власти Соединенного Королевства продолжают демонстрировать заботу не о собственном народе. В следующем году Лондон намерен передать Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасовболее чем на 300 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра. Стоит отметить, в этом году Великобритания уже отправила Украине свыше 100тысяч артиллерийских боеприпасов.