Великобритания намерена усилить военное присутствие в Восточной Европе

Великобритания рассматривает возможность увеличения своего военного контингента в Восточной Европе. По данным газеты The Times, речь идет об отправке нескольких сотен военнослужащих в Латвию, Литву, Польшу или Эстонию.



В настоящий момент в Эстонии находятся 1 200 человек, большая часть из них - подданные королевства. Кроме того, 140 британских военнослужащих числятся в составе многонационального батальона НАТО в Польше под командованием США. Продолжается переброска передовых вооружений в Украину.

Лондон на неделе направил в республику 30 военных инструкторов для обучения работе с противотанковыми управляемыми ракетами, их в количестве 2 тысяч единиц также доставили из Великобритании, а еще легкие противотанковые комплексы. Всего на данный момент в Незалежной присутствует около 100 британских военных инструкторов.