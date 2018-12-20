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Великобритания намерена ужесточить миграционную систему после Брексита

В частности, Кабинет министров рассматривает ужесточение режима пропуска на границе и введение новых виз для трудовых мигрантов. Все это позволит Соединенному Королевству привлекать столько людей в страну, сколько потребуется, чтобы развивать бизнес. Также планируется, что после Брексита Великобритания не будет принимать от мигрантов специальные карты, выданные странами ЕС, и введет на границе проверку по базам данных биометрической информации.

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