Великобритания намерена ужесточить миграционную систему после Брексита

В частности, Кабинет министров рассматривает ужесточение режима пропуска на границе и введение новых виз для трудовых мигрантов. Все это позволит Соединенному Королевству привлекать столько людей в страну, сколько потребуется, чтобы развивать бизнес. Также планируется, что после Брексита Великобритания не будет принимать от мигрантов специальные карты, выданные странами ЕС, и введет на границе проверку по базам данных биометрической информации.