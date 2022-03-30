Великобритания намерена ввести санкции против ЛНР и ДНР

Великобритания продолжает агрессивную и провокационную риторику. Королевство намерено ввести санкции в отношении Луганской и Донецкой областей. Однако эксперты уже заявляют, что этим Великобритания де-факто признала выход ДНР и ЛНР из состава Украины. При этом сами санкции осуществить будет непросто. Импорт-экспорт товаров напрямую обе народные республики не осуществляют. И сегодня, 30 марта, Лондон заявил, что намерен передать Украине более смертоносное оружие. Какое - не уточняется.