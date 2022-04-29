Великобритания направит 8 тысяч военных на учения НАТО по противостоянию России

Лондон направит 8 тысяч военных на масштабные учения НАТО по противостоянию России, сообщает газета The Guardian. В публикации отмечается: летом десятки танков перебросят в страны от Финляндии до Северной Македонии. К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенные экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция.



К слову, маневры на территории Восточной Европы должны стать одними из самых масштабных с момента завершения холодной войны. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что подобные учения планировались давно, но импульсом к их проведению послужила спецоперация России в Украине.