Великобритания направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией

Великобритания собирается направить в регион Черного моря свои самолеты для слежки за действиями российских судов - сообщили в офисе премьер-министра. В заявлении также содержится ничем не обоснованное предположение о том, что Россия якобы может наносить удары по судам, перевозящим продовольствие. Видимо, такой вывод делается в связи с прекращением зерновой сделки.