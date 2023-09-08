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Великобритания направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией

Великобритания собирается направить в регион Черного моря свои самолеты для слежки за действиями российских судов - сообщили в офисе премьер-министра. В заявлении также содержится ничем не обоснованное предположение о том, что Россия якобы может наносить удары по судам, перевозящим продовольствие. Видимо, такой вывод делается в связи с прекращением зерновой сделки.

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