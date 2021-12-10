Великобритания направит специалистов Минобороны в Литву

Великобритания направит группу специалистов Минобороны в Литву. Лондон будет оценивать масштаб миграционного кризиса и исходя из этого выделять Вильнюсу помощь. Ранее Туманный Альбион уже направил 140 своих инженеров для возведения забора на польско-белорусской границе. Самое забавное, что Британия не может толком остановить поток беженцев через Ла-Манш на территорию своей страны. Но при этом отчаянно пытается играть старшего брата в Восточной Европе.