Еще до начала полноценного расследования Великобритания в лице министра обороны Гэвина Уильямсона обвинила Россию в гибели британки Дон Стерджесс. Он заявил, что это Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери.

Как сообщила газета "Телеграф", тесты показали, что Стерджесс и ее знакомый Роули подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок" после касания зараженного предмета руками. В Скотленд-Ярде уточнили: доказательств, что это отравление напрямую связано с нападением в Солсбери на Скрипалей, у следствия пока нет. А в Кремле отметили, что доступность отравляющих веществ на территории Великобритании представляет опасность не только для британцев, но и для жителей всей Европы.