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Великобритания обвинила Россию в гибели британки Дон Стерджесс
Еще до начала полноценного расследования Великобритания в лице министра обороны Гэвина Уильямсона обвинила Россию в гибели британки Дон Стерджесс. Он заявил, что это Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери.
Как сообщила газета "Телеграф", тесты показали, что Стерджесс и ее знакомый Роули подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок" после касания зараженного предмета руками. В Скотленд-Ярде уточнили: доказательств, что это отравление напрямую связано с нападением в Солсбери на Скрипалей, у следствия пока нет. А в Кремле отметили, что доступность отравляющих веществ на территории Великобритании представляет опасность не только для британцев, но и для жителей всей Европы.
Не меньше чем смерть Стерджесс обескуражили британцев сразу две громкие отставки. Вслед за министром по делам Брексит Дэвидом Дэвисом свой пост покинул министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Причина - разные взгляды с Терезой Мэй на процесс выхода Британии из ЕС.
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