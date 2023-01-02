Великобритания отказалась от импорта российского сжиженного природного газа

Придется привыкать к возросшим ценам на энергию и энергоносители. Как объявил жителям Германии министр финансов страны, это станет новым стандартом. По словам Кристиана Линднера, по логистическим обстоятельствам транспортировка газа через терминалы дороже, чем российский трубопроводный газ. Поэтому ждать, когда цены и тарифы на энергию вернутся на прежний уровень, не стоит.

А Великобритания Новый год начала с отказа от импорта российского природного газа. Как пояснили в МИД Соединенного Королевства, поставки газа позволяют России финансировать спецоперацию в Украине. Кроме того, Лондон таким образом пытается снизить зависимость от российского топлива. Между тем экономика Британии уже вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится и весь 23-й год.

С рецессией столкнется и половина Евросоюза - такой прогноз на Новый год сделала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, страны ЕС, которые стремятся к энергетической независимости от России, ожидает в этом году суровая зима, а следующий зимний период может оказаться еще труднее. Кроме того, как полагает глава МВФ, 2023 год будет тяжелым для большей части мировой экономики, поскольку темпы роста трех главных "моторов" планеты - США, Европы и Китая - замедляются одновременно.