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Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств

Лондон передал Киеву более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, заявили в британском Минобороны.

Ранее газета "Гардиан" сообщала, что страна намерена передать Украине сотни тысячартиллерийских боеприпасов, но уже в следующем году.

Зеленский же просил у Байдена еще больше вооружений, но позиция США осталась неизменной. Байден непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях, информирует "Политико".

В публикации отмечается: американские чиновники продолжают дискуссии об отправке современной военной техники, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".

Тем не менее 46-й президент США уже утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год почти на 1,7 трлн долларов, из которых 45 млрд Киеву.

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