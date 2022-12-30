Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств

Лондон передал Киеву более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, заявили в британском Минобороны.

Ранее газета "Гардиан" сообщала, что страна намерена передать Украине сотни тысячартиллерийских боеприпасов, но уже в следующем году.

Зеленский же просил у Байдена еще больше вооружений, но позиция США осталась неизменной. Байден непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях, информирует "Политико".

В публикации отмечается: американские чиновники продолжают дискуссии об отправке современной военной техники, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".