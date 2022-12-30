3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств
Лондон передал Киеву более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, заявили в британском Минобороны.
Ранее газета "Гардиан" сообщала, что страна намерена передать Украине сотни тысячартиллерийских боеприпасов, но уже в следующем году.
Зеленский же просил у Байдена еще больше вооружений, но позиция США осталась неизменной. Байден непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях, информирует "Политико".
В публикации отмечается: американские чиновники продолжают дискуссии об отправке современной военной техники, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".
Тем не менее 46-й президент США уже утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год почти на 1,7 трлн долларов, из которых 45 млрд Киеву.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов