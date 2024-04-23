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Великобритания передаст Украине крупнейший пакет военной помощи

Великобритания готовится предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. В комплект поставки войдут более 1600 ракет, в том числе для систем ПВО. Кроме того Британия передаст Киеву 60 катеров с плавсредствами. ВСУ также получат 4 млн патронов и порядка 400 транспортных средств. Помимо этого помощь предусматривает дополнительное финансирование Киева в размере 617 млн долларов.

Что же касается обещанного Вашингтоном, в новый американский пакет Украине будет включена бронетехника в дополнение к артиллерии и средствам ПВО. Об этом стало известно изданию "Политико".

А вот со стороны европейских союзников Киева могут быть сложности: далеко не все готовы поделиться современными системами ПВО. Как сообщает газета "Ле Монд", в их числе Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша.

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