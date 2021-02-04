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Великобритания поддержала указ Зеленского о блокировке трех национальных телеканалов

Украинские власти и их западные кураторы солидарны с радикалами. Скандальный указ Зеленского о блокировке трех национальных телеканалов поддержала Великобритания. Через своего посла в Киеве Туманный Альбион приветствовал решение о закрытии каналов и их цифровом убийстве в YouTube. В своем Twitter Мелинда Симмонс назвала действия Зеленского "смелой борьбой с дезинформацией". Евробюрократы в своих оценках более осторожны, ведь свобода слова - одна из провозглашенных ценностей Евросоюза. Любая правовая риторика ЕС ведется лишь "для сохранения лица": защищать журналистов в Украине, которая стала кредитно-сырьевым придатком Запада, не в их интересах.

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