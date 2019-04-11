Великобритания получила отсрочку по Брекситу до 31 октября

По заявлению 27-ми стран ЕС решение перестанет действовать, если Лондон откажется от проведения выборов в Европарламент. Дональд Туск также отметил, что Королевство еще может отказаться от выхода из ЕС. В свою очередь Тереза Мэй заявила, что Великобритания должна покинуть Евросоюз как можно быстрее.