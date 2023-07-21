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Великобритания поставила Киеву в 15 раз больше снарядов, чем планировала
Британский министр обороны продолжает откровенничать о поставках оружия Киеву. Бен Уоллес рассказал изданию The Independent, что Лондон предоставил Украине в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировал год назад (более 200 тысяч вместо 16).
Белый дом: поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта
В Вашингтоне назвали ориентировочные сроки поставок Киеву истребителей F-16. По сообщениям координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США, они могут начаться ближе к концу года, но вряд ли изменят ход конфликта.
Киев испытывает нехватку запчастей для западной техники
Незавидная участь у подаренных Западом БМП "Брэдли". ВСУ не хватает запчастей на ремонт этих машин и другой военной техники. Как информирует The Washington Post, те используют некоторые "Брэдли" в качестве "доноров", полностью заменяя неисправные запчасти.
Мы регулярно слышим от Белого дома о том, что они не причастны к тому, что делает киевский режим на полях сражений и не только в отношении вооруженных сил, но и гражданского населения. При этом Марк Милле придерживается иной точки зрения. Он заявил, что США было подготовлено 17 бригад численностью более 63 тыс. военнослужащих.
Венгрия против военной поддержки Украины
Венгрия не собирается даже обсуждать выделение денег ЕС на вооружение Украины, пока банк OTP в списке "спонсоров войны". Это касается и нового предложения Борреля выделить Киеву 20 миллиардов евро в последующие 4 года. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил и о ранее заблокированном Венгрией транше в 500 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира. Всего, по его словам, из фонда Киеву уже было направлено 5 миллиардов 600 миллионов евро. Глава МИД назвал "шокирующим" то, что Евросоюз не задумывается о мирном урегулировании конфликта в Украине не только в краткосрочной перспективе, но и в течение дальнейших лет.
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