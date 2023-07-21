Мы регулярно слышим от Белого дома о том, что они не причастны к тому, что делает киевский режим на полях сражений и не только в отношении вооруженных сил, но и гражданского населения. При этом Марк Милле придерживается иной точки зрения. Он заявил, что США было подготовлено 17 бригад численностью более 63 тыс. военнослужащих.

Мы регулярно слышим от Белого дома о том, что они не причастны к тому, что делает киевский режим на полях сражений и не только в отношении вооруженных сил, но и гражданского населения. При этом Марк Милле придерживается иной точки зрения. Он заявил, что США было подготовлено 17 бригад численностью более 63 тыс. военнослужащих.

Венгрия не собирается даже обсуждать выделение денег ЕС на вооружение Украины, пока банк OTP в списке "спонсоров войны". Это касается и нового предложения Борреля выделить Киеву 20 миллиардов евро в последующие 4 года. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил и о ранее заблокированном Венгрией транше в 500 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира. Всего, по его словам, из фонда Киеву уже было направлено 5 миллиардов 600 миллионов евро. Глава МИД назвал "шокирующим" то, что Евросоюз не задумывается о мирном урегулировании конфликта в Украине не только в краткосрочной перспективе, но и в течение дальнейших лет.