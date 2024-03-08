Великобритания поставила Украине 10 тыс. боевых дронов

Великобритания поставит незалежной более 10 тыс. боевых дронов. Британский министр обороны, находящийся с визитом в Киеве, сообщил, что страна выделит на эти цели 125 млн фунтов стерлингов. В комплект поставок войдут и разведывательные, и морские беспилотники.

Отчитались о помощи Киеву и в Праге. Президент Чехии заявил, что его страна собрала все средства на закупку 800 тыс. снарядов для Украины. По его словам, дальше правительство подпишет меморандум со всеми государствами, которые присоединились к инициативе, а таких 18, и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах.