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National Interest: поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США

Великобритания предоставит Киеву тысячу ракет класса "земля-воздух" и более 25 тысяч зимних комплектов для ВСУ. Об этом сообщил британский премьер Риши Сунак по итогам разговора с Зеленским - сообщают местные СМИ.

Норвегия же намерена направить Украине "поддержку" на более чем 147 миллионов долларов.

О новом пакете "военной помощи" заявили и в Белом доме. Отмечается, что Вашингтон передаст Киеву ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.Вот только поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США - сообщает журнал National Interest. Из-за помощи американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов.

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