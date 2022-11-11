National Interest: поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США

Великобритания предоставит Киеву тысячу ракет класса "земля-воздух" и более 25 тысяч зимних комплектов для ВСУ. Об этом сообщил британский премьер Риши Сунак по итогам разговора с Зеленским - сообщают местные СМИ.

Норвегия же намерена направить Украине "поддержку" на более чем 147 миллионов долларов.