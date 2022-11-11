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National Interest: поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США
Великобритания предоставит Киеву тысячу ракет класса "земля-воздух" и более 25 тысяч зимних комплектов для ВСУ. Об этом сообщил британский премьер Риши Сунак по итогам разговора с Зеленским - сообщают местные СМИ.
Норвегия же намерена направить Украине "поддержку" на более чем 147 миллионов долларов.
О новом пакете "военной помощи" заявили и в Белом доме. Отмечается, что Вашингтон передаст Киеву ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.Вот только поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США - сообщает журнал National Interest. Из-за помощи американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов.
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