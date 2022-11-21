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Великобритания продолжит помогать Украине обучением военных и оружейными поставками
Резкое падение объема оружейных поставок Украине фиксирует статистика грузоперевозок. К примеру, в Румынии оборот грузов на северо-восток рухнул в сравнении с октябрем на 28 процентов, а с лета - наполовину. Единственные страны, которые пока сохраняют поставки в прежних объемах, это Польша и Великобритания. Но, судя по всему, и здесь грядут серьезные перемены: в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Сунак предупредил Зеленского, что денежную помощь во всех видах Соединенное Королевство планирует Украине прекратить. Впредь Британия готова помогать лишь обучением военных и оружейными поставками. Однако в знак своей твердой поддержкиангличане передали ВСУ партию зажигалок с учетом сокращения денежных вливаний - такая военная помощь выглядит издевательской.
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