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Великобритания прощается с принцем Филиппом
В Великобритании сегодня прощаются с принцем Филиппом. Похороны мужа королевы Елизаветы Второй пройдут в Виндзоре в часовне Святого Георгия. Из-за пандемии список приглашенных на траурную церемонию значительно урезали - с предполагаемых 800 человек до 30. Помимо самой королевы, на похоронах будут дети Ее Величества и принца со своими мужьями и женами, а также внуки и некоторые близкие родственники.
Сообщается, что Уильям и Гарри в траурной процессии будут идти порознь. Герцогов разделит их двоюродный брат. Внуки принца Филиппа так и не помирились после отъезда Гарри в США. Королева также приняла решение отменить военную форму на похоронах для всех членов королевской семьи. Как правило, они появляются в ней на официальных мероприятиях. При этом в Виндзорском замке будет 730 военных при полном параде и 4 оркестра. Параллельно с траурным шествием отряд королевской конной артиллерии даст залп из пушек, а в Сторожевой башне Виндзора зазвонят в колокол.
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