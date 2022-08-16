Великобритания расконсервирует крупнейшее газохранилище, Германия вводит кризисный сбор

Цена газа в Европе поднялась выше 2 400 долларов за одну тысячу кубометров. Такого показателя не было с начала марта! Эта стоимость установилась в ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже.

Великобритания возвращает в работу закрытое газохранилище

Энергокризис заставил власти Великобритании расконсервировать крупнейшее газохранилище "Раф" - его не использовали с 2017 года по соображениям безопасности. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень - его уже одобрило британское Управление по охране труда.

В Германии вводят дополнительный сбор на газ

В Германии с октября вступает в силу дополнительный кризисный сбор за потребление газа для домохозяйств - он составит почти 2,5 цента за киловат-час. Ожидается, что подорожание обойдется потребителям в сотни евро в год.