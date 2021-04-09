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Великобритания скорбит: ушел из жизни принц Филипп

В Великобритании скорбят по принцу Филиппу. По всей стране приспущены флаги.В знак памяти жители Лондона несут цветы к Виндзорскому замку. Соболезнования Королеве Елизавете II, а также всем членам семьи и гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии направил Александр Лукашенко

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Принц Филипп скончался сегодня в Виндзорском замке. В последние несколько месяцев самочувствие герцога Эдинбургского ухудшилось. До 100-летнего юбилея принц Филипп не дожил 2 месяца.

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