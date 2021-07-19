Великобритания снимает COVID-ограничения, однако из-за дельта-штамма страна переживают очередную вспышку заражений

Британцы активно отмечают снятие коронавирусных ограничений. Можно собираться большими компаниями, не надо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Однако все это происходит на фоне стремительного роста заболеваемости в стране - количество зараженных превышает 48 тысяч в день.