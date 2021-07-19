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Великобритания снимает COVID-ограничения, однако из-за дельта-штамма страна переживают очередную вспышку заражений
Британцы активно отмечают снятие коронавирусных ограничений. Можно собираться большими компаниями, не надо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Однако все это происходит на фоне стремительного роста заболеваемости в стране - количество зараженных превышает 48 тысяч в день.
Факт
На днях и вовсе была зафиксирована 51 тысяча больных.
И это несмотря на то, что Королевство среди лидеров вакцинации в мире. Из-за дельта-штамма здесь переживают очередную вспышку заражений.
Европа стала мировым лидером по вакцинации
В целом же Европа уже обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от COVID, возглавив мировое движение по вакцинации. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка. Он напомнил, что массовая вакцинация является ключевым элементом борьбы с пандемией.
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