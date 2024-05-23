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Великобритания стремится к дальнейшему расширению НАТО

Великобритания будет добиваться дальнейшего расширения НАТО. По словам министра обороны Гранта Шэппса, в настоящих условиях "нет места нейтралитету". Поэтому Лондон стремится вписать в ряды военного блока Ирландию, Австрию, Мальту и Швейцарию, которые пользуются "ядерным зонтиком" НАТО.

Это может стать уже 10-м этапом расширения НАТО с момента создания альянса. В числе последних новобранцев - Швеция и Финляндия.

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