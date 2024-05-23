Великобритания стремится к дальнейшему расширению НАТО

Великобритания будет добиваться дальнейшего расширения НАТО. По словам министра обороны Гранта Шэппса, в настоящих условиях "нет места нейтралитету". Поэтому Лондон стремится вписать в ряды военного блока Ирландию, Австрию, Мальту и Швейцарию, которые пользуются "ядерным зонтиком" НАТО.