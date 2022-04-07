Великобритания увеличит потребление североморской нефти и газа

Британия увеличит потребление североморской нефти и газа. Также Лондон намерен развивать у себя атомную и зеленую энергетику, заявил премьер страны. Борис Джонсон пообещал "положить конец зависимости от иностранной нефти и газа", а также вводить в строй по одному новому ядерному реактору в год. Премьер-министр подчеркнул: правительство больше не может мириться с ростом цен на энергоносители, "взлетевших в стране до небес".