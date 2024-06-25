Великобритания в 2024 году столкнется с огромными системными проблемами - Politico

Великобритания в этом году столкнется с огромными системными проблемами, лишь немногие из которых решены за пять недель предвыборной кампании, пишет БЕЛТА со ссылкой наиздание Politico,



"Экономика Великобритании уже в течение многих лет находится на грани жизнеобеспечения, запинаясь при незначительном или отрицательном росте. В то же время выплаты по процентам по государственному долгу выросли на десятки миллиардов фунтов стерлингов, что перекрыло любые реальные инвестиции в заброшенные и разваливающиеся государственные службы. Налоговые сборы правительства уже достигли почти рекордного уровня", - говорится в материале.



Издание указывает на резко возросшую стоимость жизни для населения, чему способствовали заоблачные цены на энергоносители и сырьевые товары, вызванные конфликтом в Украине.



Проблемы наблюдаются и в сфере здравоохранения, где "катастрофически не хватает кадров и финансирования", а очереди на лечение и уход за больными рекордные.



"В 2024 году Великобритания столкнется с жилищным кризисом, кризисом тюрем и кризисом финансирования университетов. Службы охраны психического здоровья и помощи людям с особыми потребностями находятся на грани срыва", - отмечает Politico.



Издание подчеркивает, что ни консерваторы, ни лейбористы не стремились каким-либо значимым образом решить эти проблемы в своих предвыборных манифестах, публичных документах, которые по сути должны излагать альтернативные планы нового парламента. В то же время "обещаны радужные результаты, без какого-либо реального плана их достижения". По данным издания, почти не обсуждается Brexit и никто не говорит "об огромной черной дыре в финансах страны, которая ждет того, кто придет к власти 4 июля".



Директор британского Института финансовых исследований Пол Джонсон обвинил лейбористов и консерваторов в "заговоре молчания" по поводу экономических трудностей страны, поскольку они не готовы открыто обсуждать с избирателями, что будет с ситуацией в стране в дальнейшем. Обе стороны уже обещают дополнительные деньги на здравоохранение и оборону, хотя ни у одной из них нет реалистичного плана того, как это можно достичь. По словам Джонсона, следующему парламенту придется еще больше повысить налоги.



"По важным вопросам, которые находятся под непосредственным контролем правительств, - о том, как они будут изменять налоги, социальное обеспечение, государственные расходы, - в манифестах основных партий действительно содержится мало информации. 4 июля мы будем голосовать в информационном вакууме", - сказал он, добавив, что две основные партии не смогли даже признать некоторые из наиболее важных проблем, с которыми страна сталкивается в течение очень долгого времени.



Джонсон считает, что если следующему парламенту удастся добиться улучшения экономического роста, то это будет во многом благодаря удаче.



Тем временем, как указывает издание, консерваторы в Великобритании продолжают терять поддержку избирателей опрос за опросом.



22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал досрочные парламентские выборы в стране, которые должны состояться 4 июля. Новый состав депутатов должен приступить к работе 9 июля. Официальная церемония открытия парламента намечена на 17 июля.



На прошлой неделе исследование компании по изучению общественного мнения YouGov показало, что Консервативная партия могла бы получить всего 108 мест в парламенте, что "стало бы наименьшим количество мест, полученных Консервативной партией за ее почти 200-летнюю историю участия в выборах в Великобритании". В то же время, по прогнозам, Лейбористская партия Кира Стармера может получить 425 мест, что на 125 мест больше, чем в 2019 году.