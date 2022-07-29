Великобритания в июле переплатила 5000% за импорт электроэнергии из-за отсутствия российского газа

Великобритании приходится переплачивать огромные суммы за электроэнергию на фоне рекордной жары и снижения транзита газа из России в Европу, сообщает БелТА.



Британский журнал The Spectatorотмечает, что выход Великобритании из ЕС позволил не допустить в стране такого масштабного энергокризиса, как в Европе. Тем не менее нынешним летом британцам все равно приходится оплачивать рекордные счета за электричество.



"Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000% за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне", - пишет издание.



Ранее сообщалось, что Россия сократила объемы транзита газа в Европу по "Северному потоку - 1" по техническим причинам. Сейчас газопровод работает только на 20% от максимальной мощности. Такая ситуация уже привела к значительному росту цен на газ в европейских странах.